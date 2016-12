Kein Christbaumverkauf in Beisl: Waffe gezückt

Weil er in einem Wiener Beisl keinen Christbaum zu kaufen bekam, hat sich ein Betrunkener in der Nacht auf Samstag dermaßen geärgert, dass er vor dem Lokal zu randalieren begann. Er schlug die Glasscheibe der Eingangstür ein und bedrohte auch noch Wirt und Kellner mit einer Pistole. Der 70- Jährige wurde unweit des Beisls in seiner Wohnung in Döbling festgenommen.