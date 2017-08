Kayode holt bei Girona- Debüt Punkt gegen Atletico

Dabei vergab der Außenseiter sogar eine Zweitoreführung. Angel Correa (78.) und Jose Maria Gimenez (85.) sorgten spät für das Remis.

Foto: AFP

Besonders ärgerlich für Girona ist der Umstand, dass Atletico das Spiel in Unterzahl drehte. Der Franzose Antoine Griezmann sah in der 67. Minute die Gelb- Rote Karte. Es war der erste Ausschluss in der Karriere des 26- jährigen Vizeeuropameisters von 2016.