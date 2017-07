Katia Wagner: Wer hat Angst vorm blauen Mann?

"Weil's um was geht", nennt sich die spendenfinanzierte neue Anti- FPÖ- Plattform, die in der Vorwoche in Wien präsentiert wurde. "Gegen Kleingeist und Engstirnigkeit", lautet der Verkaufsslogan. Neben den Namen der Initiatoren Hans Peter Haselsteiner und Brigitte Ederer findet sich auch der von Kanzler- Gattin Eveline Steinberger- Kern.