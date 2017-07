Katia Wagner: Schuld sind immer die anderen

"Willkommen in der Hölle" nannte sich einladend die militante Anti- Globalisierungs- Demo, unter deren Deckmantel bis zu 10.000 gewaltbereite Linksextremisten Molotowcocktails und Steine warfen. Vermummte Krawalltouristen zogen durch die Straßen Hamburgs, zerschlugen Schaufenster, plünderten Geschäfte, zündeten Autos an, warfen Steine auf Menschen. Zwei Tage lang war Hamburg ein einziger Gewalt- Ballermann. Später wird es heißen: Alle anderen sind schuld an der Zerstörung und an der Gewalt - die Polizei, die Medien, die Merkel, der Trump - alle, nur nicht die Linken.