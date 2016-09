Kataloniens Präsident verspricht Referendum 2017

Die Regionalregierung von Katalonien setzt ihre Bemühungen zur Trennung von Spanien ungeachtet der Widerstände der Zentralregierung und des Madrider Verfassungsgerichts fort. Im Juni nächsten Jahres werde die Region im Nordosten des Landes schon alle Vorkehrungen getroffen haben, "um mit allen Garantien unabhängig werden zu können", sagte am Mittwoch Regierungschef Carles Puigdemont in einer Rede vor dem katalanischen Parlament in Barcelona.