Karfreitag: Ein Feiertag, der kein freier Tag ist

Zunächst hatte der konfessionslose Arbeitnehmer vor dem Bezirksgericht geklagt, der Instanzenzug hatte seinen Lauf genommen. Im laufenden Verfahren begehrt der Kläger, dass ihm für seine Arbeit am Karfreitag - zusätzlich zum normalen Arbeitsentgelt - auch das Feiertagsentgelt ausgezahlt wird. Dabei beruft er sich auf das Vorliegen einer angeblichen Diskriminierung, die er aus der Richtlinie der Europäischen Union über die Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf aus Gründen der Religion ableitet. Zuletzt war die Entscheidung beim Obersten Gerichtshof gelandet. Dieser hat nun den EuGH um Klarstellung ersucht.

OGH wandte sich an EuGH

Der OGH hat Zweifel, ob die Sonderstellung für Angehörige der evangelischen Kirchen eine Diskriminierung des Klägers aus Gründen der Religion darstellt. Darum habe man beschlossen, ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zu stellen, hieß es. Der EuGH wird dabei um Klärung der europarechtlichen Frage ersucht, ob die Regelung im österreichischen Arbeitsruhe- Gesetz eine Ungleichbehandlung aus Gründen der Religion darstellt und daher gegen die EU- Grundrechtecharta verstößt. Das Verfahren vor dem OGH ist bis zum Einlangen der Vorabentscheidung des EuGH unterbrochen.

Am Karfreitag starb Jesus am Kreuz. Foto: APA/Roland Schlager

Evangelische fürchten um wichtigsten Feiertag

Die EuGH- Entscheidung könnte Auswirkungen auf die 302.964 Evangelischen in Österreich, aber auch europaweit auf alle evangelischen Minderheitskirchen haben, fürchtet Synodenpräsident Peter Krömer. Als Konsequenz könnte der für die Identität der Evangelischen wichtige Karfreitag als gesetzlicher Feiertag auch aufgehoben werden. Rechtlich gesehen handle es sich um einen Rechtsstreit zwischen einem Arbeitnehmer, der keiner Religionsgemeinschaft angehört, und dessen Arbeitgeber.

Die Entscheidung über die Religionsausübung "an diesem sehr wichtigen und für ihren Glauben äußerst bedeutenden Feiertag" würde daher ohne Anhörung der Evangelischen Kirche getroffen, kritisiert Krömer gegenüber dem Evangelischen Pressedienst und weiter: "Hier zeigt sich eine beachtliche Rechtsschutzlücke, die der gesamten Angelegenheit einen schalen Beigeschmack gibt."

Eine evangelische Bischöfin in Deutschland beim Karfreitagsgottesdienst Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Wolf

Wirtschaft gegen weiteren Feiertag, SPÖ dafür

Die Wirtschaft lehnt einen arbeitsfreien Karfreitag für alle Arbeitnehmer ab. Der Generalsekretär des ÖVP- Wirtschaftsbundes, Peter Haubner, meinte am Montag, ein weiterer freier Tag würde viel Geld kosten, das könne sich die Wirtschaft nicht leisten. Österreich liege im internationalen Vergleich mit 13 Feiertagen ohnehin schon im Spitzenfeld. In dieselbe Kerbe schlug am Donnerstag ÖVP- Generalsekretär Werner Amon, während sich die SPÖ einen zusätzlichen Feiertag für alle Arbeitnehmer sehr wohl vorstellen kann . In Ungarn und Tschechien etwa ist der Karfreitag mittlerweile ein Feiertag. Sogar die kommunistische Regierung Kubas erklärte 2012 auf Bitten des Papstes den Karfreitag zum arbeitsfreien Tag.

Jesus am Kreuz im Wiener Stephansdom Foto: APA/Roland Schlager

Der Trauertag der Christen

Doch was genau wird am Karfreitag eigentlich gefeiert? Für gläubige Katholiken ist er ein strenger Fastentag, man gedenkt dem Kreuztod Jesu Christi. In der Kreuzigungsgeschichte (Evangelium nach Johannes, ab Kapitel 12) folgt auf das letzte Abendmahl am Gründonnerstag, den anschließenden Verrat durch Judas Ischariot, die Festnahme Jesu schließlich die Folter und anschließende Kreuzigung. Das Wort Karfreitag leitet sich vom althochdeutschen "kara" ab, was Klage, Kummer oder Trauer bedeutet.

Gemäß dem Brauchtum schweigen die Orgeln und Kirchenglocken nach der Abendmesse am Gründonnerstag. Besonders am Land sind dann an Stelle der Glocken die Ratschen der Ratschenbuben und -mädchen, meist Ministranten, zu hören. Der Gottesdienst beginnt in der Regel um 15 Uhr, zur überlieferten Todesstunde Jesu, und keinesfalls später als 18 Uhr. Die liturgische Farbe ist seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht mehr Schwarz, sondern Rot. Rot steht hier als Zeichen für das von Jesus vergossene Blut. Auf die Verwendung von Weihrauch wird verzichtet. Am Abend wird in vielen Pfarren die Fußwaschung vollzogen.

Ratschenmädchen in Kärnten Foto: Uta Rojsek-Wiedergut

Fokus auf Passionsgeschichte bei Evangelischen

In evangelischen Kirchen findet neben dem Hauptgottesdienst am Morgen häufig eine Messe um 15 Uhr oder eine Aufführung der Johannespassion in einem gottesdienstlichen Rahmen statt. Die Passionsgeschichte wird nicht nur in der Predigt besonders bedacht, sondern auch in den Gebeten und Liedern. Liturgische Farbe ist Schwarz, ersatzweise auch Violett. Weil das Abendmahl nicht den gleichen Stellenwert wie in der katholischen Kirche hat, wird in manchen Gemeinden auch darauf verzichtet. Nur die größte Kirchenglocke wird zum Gebet geläutet, die kleineren Glocken schwiegen.

2017 fallen übrigens auch das westliche und orthodoxe Osterfest sowie das jüdische Pessachfest auf den selben Termin. Der Höhepunkt am Ostersonntag wird besonders im Vatikan groß gefeiert: Jedes Jahr finden sich mehrere Zehntausend Pilger ein, um mit Papst Franzsikus die Ostermesse zu begehen. Dabei wird der Papst auch den traditionellen Ostersegen "Urbi et orbi" (lat.: "der Stadt (Rom) und dem Erdkreis") spenden.

Papst Franziskus beim Karfreitagsgebet Foto: APA/EPA/Massimo Percossi

Rom verschärft Sicherheitsmaßnahmen

Rom hat heuer die Sicherheitsmaßnahmen erneut verschärft. Nach den jüngsten Terroranschlägen in Stockholm und London wird insbesondere rund um das Kolosseum, wo Papst Franziskus am Karfreitagabend mit mehreren Zehntausend Menschen den Kreuzweg betet, eine weite Sperrzone angelegt, meldete Kathpress am Mittwoch.

Man wolle Anschläge, wie sie jüngst in europäischen Städten mit Lkws verübt wurden, in Rom verhindern, berichteten italienische Medien über einen Beschluss der römischen Sicherheitsbehörden. Schon fünf Stunden vorher sei ein weites Areal für jeglichen Autoverkehr gesperrt. Teilnehmer der Papstzeremonien müssten Metall- Detektoren passieren, Taschen und Rucksäcke würden kontrolliert.