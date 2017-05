Karambolage auf der A2: Verursacher raste davon!

Nach Angaben der Exekutive war das Auto einer 46- Jährigen plötzlich vom Wagen eines unbekannten Lenkers auf der Richtungsfahrbahn Wien gerammt worden. Der Pkw der Frau wurde daraufhin vom ersten Fahrstreifen nach links geschleudert und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Foto: FF-WR-NEUDORF.AT - Derkits

Foto: APA/FF WIENER NEUDORF/DERKITS

Per Heli ins Spital

Die 46- Jährige wurde nach am Unfallort von einem Notarzt stabilisiert und anschließend vom Notarzthubschrauber ins AKH Wien transportiert. Ihr Lebensgefährte und Beifahrer wurde in das Landesklinikum Baden, der 30- jährige Lenker eines weiteren in die Kollision verwickelten Autos ins Landesklinikum Mödling eingeliefert. In den drei Autos waren insgesamt neun Personen unterwegs.

Foto: APA/FF WIENER NEUDORF/DERKITS

Foto: APA/FF WIENER NEUDORF/DERKITS

Unfalllenker beging Fahrerflucht

Der Lenker, der die Karambolage ausgelöste hatte, indem er in das Heck des Wagens der 46- Jährigen gekracht war, fuhr einfach weiter. Das Kennzeichen des Autos ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Foto: FF-WR-NEUDORF.AT - Derkits

Nach dem Unfall war die Richtungsfahrbahn Wien der A2 eineinhalb Stunden lang gesperrt. Die drei beschädigten Pkw wurden von Helfern der FF Wiener Neudorf und Mödling geborgen.

Die Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel ersucht um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 059133/3314 melden.