Kapitän gesteht: Junge Journalistin (30) ist tot

Eine seit knapp zwei Wochen nach einer Fahrt mit einem privaten U- Boot vermisste schwedische Journalistin ist tot. Der dänische U- Boot- Besitzer Peter Madsen hat in einem Verhör mit der Polizei ausgesagt, die Frau sei durch ein Unglück an Bord ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Kopenhagen am Montag mitteilte, habe der Erfinder die 30- Jährige an einem nicht genau genannten Ort in der Koge- Bucht bestattet.