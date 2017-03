Kapfenberg steht schon wieder Ärger ins Haus!

Fußball- Erstligist Kapfenberg droht neuerlich Ungemach! Stimmt das, was NEWS- Magazin in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, dann könnten die Tage von KSV- Präsident Erwin Fuchs gezählt sein. Vielleicht sogar jene des Vereins, dem erst am vergangenen Mittwoch wegen Lizenzverstößen sechs Punkte abgezogen worden sind. Oben im Video sehen Kapfenbergs Aufholjagd gegen den LASK.