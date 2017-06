Kapfenberg erhöht in Final- Serie auf 3:1!

Die Steirer setzten sich vor eigenem Publikum gegen die Oberwart Gunners mit 73:72 (40:31) durch und stellten damit in der "best of seven"- Serie auf 3:1. Mit einem Sieg am Donnerstag im Burgenland würden die Bullen den fünften Meistertitel und das erste Double der Klubgeschichte perfekt machen.

Die Partie hatte ähnlich wie die ersten beiden Duelle begonnen - Kapfenberg erwischte einen starken Auftakt und führte nach dem ersten Viertel mit 21:11. Danach kämpften sich die Gäste zwar noch heran, am Ende jedoch hatten die Gastgeber den längeren Atem, auch weil Oberwarts Andell Cumberbatch in der Schlusssekunde mit einem Drei- Punkte- Wurf knapp scheiterte.

Die Kapfenberger gewannen damit die zweite Partie in Folge mit einem Punkt Unterschied und haben im Falle einer Niederlage am Donnerstag im Burgenland noch immer die Chance, den Titel drei Tage später in der eigenen Halle zu fixieren.

Das Ergebnis:

bulls Kapfenberg - Oberwart Gunners 73:72 (40:31)

Stand in der Serie: 3:1 - nächstes Spiel am Donnerstag (19.30 Uhr) in Oberwart