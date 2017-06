Kanzler- Rede im Zeichen des Sultans

Wie FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache aktuell kritisiert, hatten sich zum einen zahlreiche Vertreter des politischen Islam bei dem Treffen eingefunden - Strache berichtet von "Größen der österreichischen Erdogan- Ableger UETD und ATIB sowie den islamistischen Organisationen Milli Görüs und Muslimbruderschaft".

Foto: APA/Georg Hochmuth

Siegel in der Türkei verboten

Zum anderen zeigte das Pult, hinter dem der Bundeskanzler seine Rede hielt, eine sogenannte Tughra - das historische Siegel des osmanischen Sultans. Es soll seinen Herrschaftsanspruch symbolisieren und ist in der Tükei verboten. Das Zeichen ist auch über dem Eingang des betreffenden Veranstaltungszentrums zu sehen (Video oben) und dient den Organisatoren als Logo.

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

"Kern und Kurz buhlen um Islamisten"

"Kern unterstützt radikale Islamisten!", polterte der FPÖ- Chef am Donnerstagabend auf Facebook. Der Kanzler spiele hier "ein gefährliches Spiel mit der Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher", nur um zusätzliche Wählerstimmen zu ergattern. "Wir haben einen österreichischen Regierungschef, der sich radikal- islamischen Vertretern, die in Österreich und Europa einen Herrschaftsanspruch stellen, als 'Bündnispartner' anbietet. Und das in Zeiten des islamistischen Terrors in Europa und der ganzen Welt."

Strache nahm auch ÖVP- Chef und Integrationsminister Sebastian Kurz ins Visier. Dem warf er allerdings vor, zwar zum Fastenbrechen geladen zu haben, aber selbst ferngeblieben zu sein - weil sein "Buhlen um muslimische Wähler (offenbar auch in radikalen muslimischen Kreisen) der breiten Öffentlichkeit vor den Wahlen nicht auffallen soll".