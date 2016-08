Kanzler Kern verteidigt Merkels Flüchtlingspolitik

Inhaltlich seien die Aussagen des Verteidigungsministers sehr "realitätsnah" gewesen, so der Kanzler. Auch in dem Nachbarland Österreichs habe sich die Situation seit dem Vorjahr verändert. Die aktuellen Fragen seien nun auch in Deutschland, wie man die Flüchtlingszahlen begrenzen und die Integration vorantreiben kann, erklärte Kern auf dem Weg nach Berlin. Auch dort seien bereits Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung vorgenommen worden.

Harsche Doskozil- Kritik an Merkel

Doskozil hatte am Donnerstag mit harscher Kritik an der deutschen Kanzlerin auf sich aufmerksam gemacht. "Die 'Wir schaffen das'- Politik ist unverantwortlich", sagte er zur "Krone". Merkel hatte diesen Satz kurz vor der Grenzöffnung am 31. August 2015 gesagt, um ihren Landsleuten Mut zur Aufnahme von Flüchtlingen zu machen. Für Doskozil habe diese Aussage - und ihre mehrfache Wiederholung seitdem - jedoch dafür gesorgt, dass ein neuer "Anziehungsfaktor für Fluchtbewegungen nach Europa entsteht", wie er gegenüber der "Krone" erklärte.

Verteidigungsminister Doskozil im "Krone"- Talk:

Im Interview mit der deutschen "Bild"- Zeitung erklärte Doskozil zudem: "Wir werden es nicht hinnehmen, dass Österreich durch diese Ermunterung in eine Position kommt, dass dann wieder vermehrt Flüchtlinge von Italien über Österreich nach Deutschland wollen und gleichzeitig Deutschland die Grenzen schließt." Ein Durchwinken sei nicht mehr möglich. Das Boulevardblatt titelte: "Ösis stänkern gegen Merkel" .

Kern: "Zahl der Flüchtlinge muss begrenzt werden"

Kern wollte am Samstag regierungsinterne Diskussionen und Querschüsse nicht überbewerten, räumte aber ein: "Ich beobachte auch, was da auf ÖVP- Seite passiert. Wenn es uns nicht gelingt, politische Veränderungen vorzunehmen, haben wir ein größeres Problem." Wichtig sei: "Wie sieht es mit der Beschäftigung aus, mit Wirtschaftsthemen, Bildung?" Ziel müsse es natürlich sein, die Flüchtlingszahlen durch den Schutz der EU- Außengrenzen zu begrenzen - dabei dürften aber humanitäre Aspekte nicht außer Acht gelassen werden.

Italien arbeitet an der Bekämpfung des Schlepperunwesens im Mittelmeer. Foto: AP

Kanzler für Aufnahmezentren in Nordafrika

"Wir können nicht eine Festung Europa bauen und sonst bezüglich der Probleme in den Herkunftsländern wegschauen", sagte der Kanzler und nannte Beispiele wie die Agrarpolitik oder die "Überfischung der Ozeane". Es müssten etwa Hilfsprogramme für Afrika vorangetrieben werden. Kern trat auch für Aufnahmezentren in Nordafrika ein, immer jedoch unter Einhaltung der Menschenrechte: "Das ist auch eine sicherheitspolitische Herausforderung."

Allerdings müssten auch die Auswirkungen des Flüchtlingszustroms auf den Arbeitsmarkt beachtet werden, so der Bundeskanzler. Dieser werde EU- intern auch durch Entsendungen aus Osteuropa belastet. Daher könne es in Österreich zu einer Diskussion über die Personenfreizügigkeit kommen.

Foto: APA/AFP/ODD ANDERSEN

Diese spielte auch beim EU- Austrittsvotum der Briten eine wichtige Rolle, weshalb auch der Brexit neben anderen Themen am Samstag bei einem gemeinsamen Mittagessen auf Schloss Meseberg nahe Berlin thematisiert wurde.

Merkel begrüßt Kern auf Schloss Meseberg nahe Berlin Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Außer Merkel und Kern nahmen daran noch die Amtskollegen aus Bulgarien, Bojko Borissow, Slowenien, Miro Cerar, und Kroatien, Tihomir Oreskovic, teil. Der slowakische Premier Robert Fico war entgegen anderslautender Berichte im Vorfeld nicht bei dieser Runde dabei.

Kern, Cerar, Merkel, Oreskovic und Borissow (v.l.n.r.) auf Schloss Meseberg Foto: APA/dpa/Guido Bergmann