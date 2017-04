Kanzler Kern spottet über Grünen- Streit im ORF

Der Sonntagabend stand im ORF ganz im Zeichen der aktuellen grünen Krise. Parteichefin Eva Glawischnig und Flora Petrik, Chefin der (ehemaligen) Jungen Grünen, durften ihren Streit - letztlich ganz deutlich zum Nachteil der eigenen Partei - live im TV weiter breittreten , was in sozialen Netzwerken erwartungsgemäß heiß diskutiert wurde. Selbst Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) konnte der Versuchung nicht wiederstehen, sich via Twitter über den Streit bei den Grünen lustig zu machen.