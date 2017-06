Kantersieg im Testspiel! Run auf Rapid hält an

Auch wenn die vergangene Saison bei Weitem nicht das Gelbe vom Ei war - Rapid zieht bei den Fans auch weiterhin. 11.800 bestehende Jahreskarten- Besitzer (inklusive VIP- Bereich) machten von ihrem Verlängerungs- Recht Gebrauch, sicherten sich für die kommende Spielzeit ihr Abo im Allianz- Stadion. Donnerstag und Freitag haben Klub- Mitglieder das Vorkaufsrecht auf alle nicht verlängerten Plätze, ehe am kommenden Montag der freie Abo- Verkauf beginnt. Im Vorjahr hatte Rapid 14.500 Dauerkarten abgesetzt.

Am Donnerstag spulen die 30 Spieler im Trainingslager in Windischgarsten die ersten Trainings- Einheiten ab. Auf dem Weg dorthin bestritten die Grün- Weißen gestern ihren zweiten Test, fertigten in Grein die Strudengau- Auswahl 8:0 ab: "Die Burschen haben nach den harten Einheiten in Wien eine gesunde Müdigkeit in den Beinen", erklärte Trainer Goran Djuricin, der von seinem Team in der kommenden Saison auch mehr spielerische Disziplin einfordern wird: "Ich will, dass sie gewisse Dinge offensiv und defensiv einhalten. Da haben wir Luft nach oben."

Vorsichtig bleibt der Trainer, was Prognosen für die verletzten Spieler betrifft: "Bei Schobesberger war es zuletzt ein Auf und Ab. Mocinic wird noch länger brauchen, mit Kvilitaia rechne ich erst in vier Wochen." Der zuletzt verletzte Jelic kam ám Mittwoch wieder zum Einsatz.

Testspiel: Strudengau Auswahl - Rapid 0:8 (0:4)

Rapid (4- 4-2) spielte 1. Halbzeit mit: Strebinger; Pavelic, Schösswendter, Dibon, Kuen; Murg, Ljubicic, S. Hofmann, Gashi; Jelic, Prosenik. 2. Halbzeit: Knoflach; Auer, Sonnleitner, M. Hofmann, Schrammel; Arase, Schwab, Szanto, Keles; Joelinton, Sobczyk

Tore für Rapid: Sobczyk (83., 86.), Murg (23.), Prosenik (28.), Jelic (33.), Gashi (41.), Keles (53.), Sonnleitner (73.)

Christian Reichel, Kronen Zeitung