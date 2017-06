Kann Real den Mythos besiegen?

Elf Jahre ist es her, dass Juventus Turin den Weg in die zweite italienische Liga antreten musste. Für andere Vereine hätte der Zwangsabstieg, der dem Rekordmeister aufgrund der Verwicklung in einen weitreichenden Manipulationsskandal auferlegt worden war, wohl verheerende Auswirkungen gehabt. Doch vor allem dank der Treue einiger Stars wie Torwart Buffon rappelte sich Juve schnell auf, schaffte die sofortige Rückkehr in die höchste Spielklasse und gewann zuletzt sechs Meisterschaften in Folge. Die alte Dominanz ist längst wiederhergestellt.

Titel- Durststrecke in Europa

Am Samstag steht das Team von Massimiliano Allegri gar im Champions- League- Finale, zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren. Zu holen gab es für die Bianconeri auf europäischer Bühne allerdings schon lange nichts: Seit dem letzten Titel 1996 verloren die Turiner jedes ihrer vier Endspiele, zuletzt 2015 gegen den FC Barcelona. Doch vor dem Showdown mit Real Madrid wirkt Juve so stark wie nie. Statt sportlich einzubrechen, verkraftete die Mannschaft selbst die Abgänge von Leistungsträgern wie Paul Pogba, Carlos Tévez oder Arturo Vidal in den letzten zwei Jahren ohne Probleme.

Gianluigi Buffon (Juventus) Foto: AFP

Rund um das scheinbar keinen Tag gealterte Abwehrbollwerk Barzagli, Chiellini, Bonucci und Goalie- Legende Buffon ist eine geschlossene, kompakte und auch spielstarke Mannschaft entstanden, die im Viertelfinale selbst dem FC Barcelona kaum eine Chance ließ. Besonders beeindrucken zwei Neuzugänge: Während Goalgetter Gonzalo Higuaín auf Anhieb 24 Ligatore erzielte, erlebt Ex- Barcelona- Star Dani Alves im schwarz- weißen Trikot seinen zweiten Frühling.

Real jagt den nächsten Rekord

Auch die jüngste Bilanz gegen Real Madrid spricht eigentlich für den italienischen Rekordchampion: Von den letzten sieben Duellen mit dem kommenden Finalgegner gewann Juventus vier, und das bei nur einer Niederlage. Im letzten Aufeinandertreffen im Halbfinale 2014/15 konnte Real keins der beiden Spiele gegen die Italiener gewinnen.

Zinédine Zidane ist seit 2016 Trainer von Real Madrid. Foto: Paul White

Dass die Königlichen dennoch als leichter Favorit in die Partie gehen, liegt unter anderem an ihrer erstaunlichen Finalserie: Fünfmal stand Real seit 1998 im Champions- League- Finale, fünfmal durften sie am Ende jubeln. Am Samstag kommen vielleicht weitere Rekorde dazu: Ein Sieg würde den dritten Triumph innerhalb von fünf Jahren bedeuten, während Kapitän Sergio Ramos der erste Spieler sein könnte, der in drei Champions- League- Finals trifft .

Vor allem aber wäre Madrid das erste Team, dem die Titelverteidigung in der Königsklasse glückt. Schon Milan, Ajax, Juve und zuletzt Manchester United 2009 schafften es als Champion erneut ins Finale, doch bislang schien es unmöglich, den Henkelpokal ein zweites Mal in Folge zu gewinnen. Am Samstag entscheidet sich also, ob der Mythos weiterlebt oder sich die Mannschaft von Zinédine Zidane endgültig unsterblich macht.