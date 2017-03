Kanadierin zur "Besten Lehrerin der Welt" gekürt

Eine kanadische Pädagogin, die Kinder in der Arktis unterrichtet, ist zur "Besten Lehrerin der Welt" gekürt worden. Die mit einem Preisgeld von einer Million Dollar (knapp 900.000 Euro) verbundene Auszeichnung wurde Maggie MacDonnell am Sonntag in Dubai zugesprochen. Sie hat in den vergangenen sechs Jahren in dem Inuit- Dorf Salluit unterrichtet, das nur aus der Luft erreicht werden kann.