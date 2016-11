Kanadas Website für Einwanderung lahmgelegt

Donald Trump im Weißen Haus - für viele US- Amerikaner eine Horrorvorstellung. Und so spielen viele offenbar bereits mit dem Gedanken, auszuwandern. Naheliegendes Zielland: der Nachbarstaat Kanada. Die Einwanderungswebsite des Landes verbuchte Mittwochfrüh dermaßen viele Zugriffe, dass sie zusammenbrach.

Der Online- Artikel des "Business Insider" mit dem Titel "How to move to Canada and become a Canadian citizen" erreichte Rekordzugriffe und wurde zu einem der meistgeteilten Links auf Twitter. Auch einige US- Prominente wie Samuel L. Jackson, Lena Dunham, Miley Cyrus oder Cher hatten angekündigt, nach Kanada auszuwandern, sollte Donald Trump der 45. US- Präsident werden.