Kanadas Gewerkschaft unterstützt die Walloner

Während die EU- Staats- und -Regierungschefs bei ihrem Herbstgipfel in Brüssel nun alles unternehmen, um auch den Widerstand Walloniens gegen das CETA- Freihandelsabkommen mit Kanada zu überwinden, formiert sich nun auch in Kanada selbst eine Gegenbewegung. Die größte Gewerkschaft der Privatangestellten (Unifor) solidarisiert sich mit der französischsprachigen Region in Belgien. In einem offenen Brief an die "Huffington Post" schreibt Unifor- Chef Jerry Dias: "Ich könnte nicht glücklicher und beeindruckter sein."