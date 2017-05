Kanada und Russland feiern Kantersiege

Der Titelverteidiger aus Nordamerika hatte in Gruppe B in Paris mit Slowenien keine Probleme und gewann 7:2. Nathan MacKinnon trat als dreifacher Torschütze in Erscheinung. Die Russen schossen in der Kölner Gruppe A Italien gar mit 10:1 vom Eis. Artemi Panarin, Wladislaw Namestnikow und Sergej Andronow trafen jeweils doppelt.

Redaktion krone Sport