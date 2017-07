Kanada und Costa Rica ziehen ins Viertelfinale ein

Den Sieg in der Gruppe A sicherte sich Costa Rica mit sieben Zählern. Die Mittelamerikaner setzten sich ebenfalls am Freitag mit 3:0 gegen Französisch- Guyana durch. Verteidiger Ariel Rodriguez sorgte nach nur vier Spielminuten für den Führungstreffer. In der zweiten Halbzeit erhöhten Rodney Wallace (79.) und David Ramírez (83.) beim Aufeinandertreffen in Frisco im US- Bundesstaat Texas mit ihren Toren auf 3:0.

Französisch- Guyana musste nach einer Rote Karte für Ludovic Baal (61.) die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Die Auswahl des französischen Überseegebietes verabschiedet sich mit null Punkten aus dem Turnier. Honduras liegt mit vier Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und kann weiterhin auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen.

Neben den zwei erstplatzierten Teams der drei Gruppen qualifizieren sich auch die zwei punktbesten Drittplatzierten für die K.o.- Runde beim Kontinentalwettbewerb der nord- und mittelamerikanischen FIFA- Konföderation CONCACAF.