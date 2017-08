Kampl- Angebot erhöht: RB Leipzig macht nun Ernst!

Der Ex- Salzburger Kampl wäre damit der teuerste Transfer der Klubgeschichte. Noch nie haben die Leipziger mehr Geld für einen Spieler ausgegeben.

Foto: GEPA

Zuletzt verkauften sie ihren bisher teuersten Zugang, Oliver Burke, für 15 Millionen an West Bromwich. Viel Geld, das nun für Kampl investiert werden soll.

Alte Bekannte

Kampl hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2020. In Leipzig würde der Slowene auf Ralf Rangnick, mit dem der 26- Jährige bereits in Salzburg arbeitete, treffen. Rangnick holte Kampl 2012 aus Aalen, wo der derzeitige Leipzig- Coach, Ralph Hasenhüttl, Trainer gewesen war.