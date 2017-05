Kampf gegen Staatschef - Venezuela vor dem Kollaps

Auf der wichtigsten Autobahn von Caracas hatten sich am Samstagabend Oppositionsanhänger zwischen Barrikaden mit Stöcken und Steinen bewaffnet, um sich gegen die Polizei zur Wehr zu setzen. Auch in San Cristobal im westlichen Bundesstaat Tachira gingen mehr als 40.000 Maduro- Gegner auf die Straße. In der Stadt waren 2.600 Soldaten im Einsatz, nachdem es dort eine Reihe von Plünderungen und Angriffen auf Einrichtungen von Polizei und Armee gegeben hatte.

"Je mehr Repression, desto mehr Widerstand"

Bei der bisher größten Demonstration gegen Maduro waren am 19. April Hunderttausende auf die Straße gegangen. "Je mehr Repression, desto mehr Widerstand und Kampf für Venezuela", sagt Oppositionsführer Henrique Capriles. "Bandit, Korrupter, verschwinde", schrie er am Abend in Caracas Richtung Maduro.

Präsident Maduro mit Mitgliedern seiner "Nationalen Bolivarischen Miliz" Foto: AP

Inflation bei 720 Prozent

Bisher starben bei Protesten und Plünderungen 48 Menschen, es kam zu über 2.000 Festnahmen. Die Opposition wirft Maduro vor, das von einer dramatischen Versorgungskrise erschütterte Land mit riesigen Ölreserven in eine Diktatur zu verwandeln und fordert Neuwahlen. Venezuela steht vor dem wirtschaftlichen Kollaps, Lebensmittel und Medikamente fehlen und die Inflation dürfte dieses Jahr nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds 720 Prozent erreichen.

Aktuelle Bilder aus Caracas:

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP