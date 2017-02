Kamerun gewinnt zum 5. Mal den Afrika Cup!

Kamerun hat zum fünften Mal den Afrika- Cup gewonnen! Die "unbezähmbaren Löwen" setzten sich am Sonntag im Finale in Libreville gegen Rekordchampion Ägypten hauchdünn 2:1 (0:1) durch. Zum Matchwinner avancierte Vincent Aboubakar erst in der 88. Minute. Zuvor hatte Nicolas N'Koulou (59.) die Führung der Ägypter durch Mohamed Elneny (22.) ausgeglichen.