Kalifornien: Zwei Tote bei Schüssen in Schule

Im US- Bundesstaat Kalifornien sind am Montag in einer Volksschule zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Schüsse in einem Klassenzimmer in San Bernardino im Süden von Kalifornien abgefeuert. Die Toten seien Erwachsene. Vermutlich handle es sich bei der Tat um einen Mord und anschließenden Suizid. Es gebe "keine weitere Gefahr", hieß es.