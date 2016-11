Kalifornien nach Trumps Wahlsieg unter Schock

"Er hat einfach immer schon genau verstanden, welche Probleme Amerika hat. Wir können einfach nicht mehr, uns werden die Jobs weggenommen, wir können uns die Krankenversicherung nicht leisten, wir sollen immer mehr und mehr Steuern zahlen. Es ist kein Wunder, dass die Leute ihn gewählt haben", so Matthew Don Carlo, ein Vertreter der Jungen Republikaner in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento.

"Sein Sieg war der letzte Weg, um unsere Demokratie zu schützen", meinte der 29- jährige Tom Rehwalt. Stolz trug er am Wahlabend eine der typischen roten Trump- Kappen: "Make America great again", war darauf zu lesen. Kaum mehr als 35 Republikaner waren in die Bar im Zentrum von San Francisco gekommen. Mindestens ebenso viele standen protestierend vor der Tür, kurz nachdem das Ergebnis verkündet wurde. Die Menge wurde schnell unruhig, die Polizei musste die Trump- Fans dazu anhalten, das Gebäude durch die Hintertür zu verlassen.

Trump-Fans hatten allen Grund zur Freude. Foto: Kronen Zeitung

Clinton- Wahlhelfer sind schwer enttäuscht

Während die verdutzten Republikaner der Stadt feierten, weiß der Großteil der Clinton- freundlichen Kalifornier weder aus noch ein. Wildfremde schauten gemeinsam kopfschüttelnd auf Laptops, wie die Ergebnisse eintrudelten. Selbst der international anerkannte US- Politologe und Professor in Stanford, Francis Fukuyama, starrte ungläubig auf den Bildschirm, als die ersten Ergebnisse die Karte verfärbten, und sagte: "Man wird sehen, wer sich wirklich mit Donald Trump ins Kabinett setzt. Eine komplette Mauer wird er kaum bauen können, Teile schon."

Szenenwechsel: Seit Tagen war der Hauptsitz der Clinton- Kampagne in Kalifornien überfüllt mit freiwilligen Unterstützern. Unermüdlich hatten sie bis zum Schließen der letzten Wahllokale Telefonanrufe getätigt und SMS verschickt - zum Teil auf vier Telefonen gleichzeitig. Abends wollten sie gemeinsam zur Clinton- Party in ein nahes Hotel gehen. Doch der Einsatz war vergebens.

Foto: Kronen Zeitung/Catherine Lankes

Keine Stunde nach der Verkündung des Siegs von Trump über Hillary war der Saal des Hotels bereits wie ausgestorben, einzig Plakate lagen zerknüllt am Boden, von der Tür hingen blau- weiße Luftschlangen. Die Straßen von San Francisco waren unheimlich ruhig - Kalifornien hat sich schlafen gelegt, um mit einem Albtraum für die Mehrheit wieder aufzuwachen.

