Kalifornien: Kleinflugzeug stürzte in Wohnhäuser

Bei einem Absturz eines Leichtflugzeugs in einem Wohngebiet im US- Staat Kalifornien sind drei Insassen ums Leben gekommen. Zwei weibliche Passagiere überlebten das Unglück und wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, sagte der Chef der Rettungseinheiten, Michael Moore, am späten Montagabend (Ortszeit). Zuvor war von vier Toten berichtet worden.