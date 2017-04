Kalifornien: Drei Tote bei Schüssen in Schule

Beide Opfer waren ins Krankenhaus gebracht worden, wie der örtliche Polizeichef Jarrod Burguan im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Der Achtjährige konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Der Vorfall habe sich in einem Klassenzimmer ereignet, die restlichen Schüler seien zur Sicherheit in eine andere Schule gebracht worden, schrieb der Polizeichef weiter.

"Während Mathearbeit Schüsse gehört"

"Ich sah, wie Blut an die Wand spritzte", sagte ein Schüler der Nachrichtenagentur AFP. "Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Ich habe einen Schuh verloren." Ein Elfjähriger berichtete, er habe eine Mathematikarbeit geschrieben, als er die Schüsse hörte. Der Anblick der Spezialkräfte habe ihm Angst gemacht. "Die Polizei kam herein und wir mussten mit erhobenen Händen rausgehen."

Marissa Perez (9) musste mit ansehen, wie ihre Lehrerin erschossen wurde. Foto: AP

Die letzte größere Bluttat in San Bernardino hatte sich im Dezember 2015 zugetragen. Damals erschoss ein in den USA lebendes Ehepaar - laut FBI radikalisierte Muslime - 14 Menschen in einer sozialen Einrichtung. Der in den USA geborene Mann und seine aus Pakistan stammende Frau starben im Kugelhagel der Polizei.

Foto: AFP

Debatte um Waffengesetz angeheizt

Die tödlichen Schüsse in der Volksschule dürften die Debatte über die Waffengesetze in den USA neu anheizen. Mehr als 33.000 US- Bürger kommen jedes Jahr durch Waffengewalt ums Leben, viel mehr als in jedem anderen westlichen Land.