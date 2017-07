Kahn will nicht Bayern- Sportdirektor werden

"Oliver Kahn hat uns klar gesagt, dass er nicht Sportdirektor werden will. Darum ist er auch kein Thema", wird Hoeneß von der "Sportbild" zitiert. Kahn ist damit schon der zweite prominente Name, der sich freiwillig aus dem Rennen um den an sich begehrten Posten nimmt. Schon zuvor hatte Ex- Kapitän Philipp Lahm, der im Sommer seine aktive Karriere beendet hatte, abgewunken.

Kommt Van Bommel?

Von deutschen Medien wird ein anderer ehemaliger Bayer- Star ins Spiel gebracht: Mark van Bommel. Der Niederländer coacht derzeit die U19 bei PSV Eindhoven, der Kontakt zu den Bayern riss aber auch nach dem Karreireende nicht ab. Interessant in der Causa van Bommel ist wieder eine Wortspende seines Schwiegervaters Bert van Marwijk. Der ehemalige Dortmund- Cehftrainer hatte gegenüber Sport1 erklärt, dass Bommel auf jeden Fall bei PSV bleiben würde. Also wieder ein prominenter Name, der nicht Bayern- Sportdirektor werden will?