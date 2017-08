Kahn sicher: Bayern braucht künftig Mega- Transfers

Würden die Bayern ihre Strategie nicht ändern, hätten sie in Zukunft nur noch wenig Chancen in der Champions League mit den finanzstarken Vereinen mitzuhalten, so Kahn.

Die Bayern- Verantwortlichen hatten zuletzt erklärt, den Irrsinn bei den Transfersummen nicht mitmachen zu wollen. "Wir wollen und können das auch nicht", hatte Bayern- Boss Karl- Heinz Rummenigge gegenüber "Sport Bild" klargestellt.

" Bundesliga- Dominanz nicht genug"

"Wenn die Bayern weiter zu den drei, vier besten Teams Europas gehören wollen, geht kein Weg daran vorbei, dass sie irgendwann bei den ganz großen Transfers mitspielen müssen", erklärte Kahn. Er kann sich zudem nicht vorstellen, dass seinem Ex- Klub die Dominanz in der heimischen Liga alleine reichen wird. "Das werden sie nicht tun", sagte er. "Und wenn es mit den jetzigen Mitteln nicht mehr geht, denken sie um und werden ihre finanzielle Stärke ausspielen."

Im Kampf um die deutsche Meisterschaft sieht Kahn keine Konkurrenz für die Bayern. Wenn dann werde das noch Borussia Dortmund gelingen ist. "Die Frage ist, wie viel Zeit braucht die Mannschaft, um die Ideen des neuen Trainers Peter Bosz umzusetzen."