Kärntner Soldat bei Übung in Deutschland verletzt

Ein Soldat des Jägerbataillons 25 aus Klagenfurt ist am Donnerstag bei einer Übung der deutschen Bundeswehr in der Altmark in Sachsen- Anhalt, 200 Kilometer von Berlin entfernt, verletzt worden. Der Soldat erlitt durch gezündete Nebelwurfkörper Brandwunden, er wurde von einem militärischen Notfallteam des Bataillons medizinisch versorgt.