Kärntner Landeshauptmann rettet Frau das Leben

"Es passiert jeden Tag so viel Leid und Elend, über das berichtet wird. Die Kärntner sollen wissen, dass es in ihrem Bundesland Menschen gibt, die anderen helfen und wie in diesem Fall sogar das Leben retten", wies ein Leser die "Krone" auf die Lebensrettung hin. Auf Nachfrage bestätigt Landeshauptmann Peter Kaiser: "Ja, ich habe am 30. Oktober beim Laufen im Halbdunkel Plastiktaschen wahrgenommen und dann auch eine junge Frau." Sie lag am Metnitzstrand, ihr Körper war kalt, es war keine Atmung mehr wahrzunehmen.

Peter Kaiser setzte sofort per Handy die Rettungskette in Gang, überprüfte, ob der Mund der Frau frei war, brachte sie in eine stabile Lage. "Ich habe versucht, sie so durchzustrecken, dass sie wieder atmen konnte. Einen Spaziergänger habe ich um dessen Jacke gebeten, ich war ja im Laufgewand, hatte nichts Wärmendes dabei."

Nur noch 22 Grad Körpertemperatur

Das Notarztteam stellte bei der Frau nur noch eine Körpertemperatur von 22 Grad fest. Ein Defibrillator kam zu Einsatz. Während die stark unterkühlte Frau ins Krankenhaus gebracht wurde, nahmen Polizei und Hunde ihre Arbeit auf, denn Kaiser hatte auch eine Stoffpuppe entdeckt. Hatte die Frau ein Kind mitgehabt? "Es war kein Kind in Gefahr", so Kaiser. Ob er sehr froh ist, ein Lebensretter zu sein? "Nun, erst seit Samstag weiß ich: Die Frau kommt durch! Man konnte das Beatmungsgerät abstellen, sie atmet selbst, sie wird sich erholen und völlig gesund werden. Erst jetzt bin ich froh und wünsche ihr alles Gute!"