Kärnten: Italiener droht in Zug mit Amoklauf

Schock für eine 34- Jährige und ihre beiden Kinder in der Nacht auf Samstag in einem Zug von Klagenfurt in Richtung Rom: Ein 39- jähriger Italiener drohte der Mutter, sämtliche Fahrgäste der Bahn zu erschießen. Die Frau sperrte sich daraufhin mit ihren Kindern in Panik in der Zugtoilette ein und alarmierte die Polizei...