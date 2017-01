Kältewelle stoppt sogar die Einbrecherbanden

General Winter "friert" die Einbrüche ein! Die derzeitige landesweit herrschende Kältewelle schreckt sogar Banden ab und stoppt die Täter. Während es rund um die "wärmere" Weihnachtszeit noch durchschnittlich 80 Coups binnen sieben Tagen in Wohnhäuser etwa in Niederösterreich gab, sank die Zahl der Anzeigen in der "Eiswoche" vom 4. bis 11. Jänner auf 29 im gesamten Bundesland - also auf knapp ein Viertel gegenüber der "normalen" Einbruchszeit.