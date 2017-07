Kabul: Mindestens 24 Tote bei Selbstmordanschlag

Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Regierungsangaben mindestens 24 Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Montag mit. Die Opferzahl könne noch steigen. Nach Polizeiangaben sprengte sich der Angreifer im Westen der Stadt in einem Auto in die Luft. Die Bombe traf einen Bus, der Mitarbeiter des Bergbauministeriums transportierte.