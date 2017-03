Kabul: IS- Terroristen tarnten sich als Ärzte

Dies war einer kurzen Botschaft des IS, die durch das islamistische Sprachrohr Amaq verbreitet wurde, zu entnehmen. Die Gefechte in der Klinik dauern zur Zeit noch an. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden seinen bisher zwei Menschen getötet und 25 weitere verletzt worden.

Foto: EPA

Krankenhausmitarbeiter auf Facebook: "Betet für uns"

Mitarbeiter des Krankenhauses berichteten telefonisch der Nachrichtenagentur AFP von drei Angreifern in weißen Kitteln. In dem 400- Betten- Haus herrsche Chaos. "Die Angreifer schießen überall um sich", sagte Verwaltungsmitarbeiter Abdul Hakim. "Wir versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bringen." Ein Mitarbeiter des Krankenhauses schrieb auf Facebook: "Angreifer sind im Hospital. Betet für uns."

Foto: AFP

Immer mehr Anschläge und Todesopfer in Kabul

Der IS will in Afghanistan und Pakistan eine neue "Provinz" aufbauen, die den Namen IS- Khorasan trägt. Seine Kämpfer hatten sich lange auf die afghanischen Ostprovinzen Kunar und Nangarhar beschränkt, nun ist aber eine IS- Zelle in Kabul aktiver geworden. Erst im Februar hatte sie dort bei einem Angriff auf das höchste Gericht des Landes mindestens 22 Menschen getötet. In Kabul ist die Zahl der Anschläge stark an gestiegen, die Zahl der zivilen Opfer stieg laut UNO innerhalb eines Jahres um 75 Prozent.