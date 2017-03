Kabul: Bewaffnete tarnten sich als Ärzte

Die Zahl der Angreifer ist nach den Worten eines Ministeriumssprechers noch unklar. Zu möglichen Opfern habe er noch keine Informationen. Augenzeugen berichten, dass die Angreifer mindestens einen Patienten und einen Krankenhausmitarbeiter getötet hätten.

Auch die Identität der Bewaffneten ist noch unklar. Bisher hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. Die Regierung in Kabul verdächtigt aber die radikalislamistischen Taliban, die in der Vergangenheit immer wieder blutige Anschläge in Kabul verübt haben.

Afghanische Soldaten eilen zum Spital, das angegriffen wurde. Foto: AFP

Hoher Blutzoll: Zahl ziviler Opfer rasant angestiegen

In der Gegend - dem Viertel Wazir Akbar Khan - liegen auch die US- Botschaft, andere Botschaften sowie die Büros und Gästehäuser vieler internationaler Organisationen. In Kabul war im vergangenen Jahr die Zahl der Anschlägen stark gestiegen. Die Zahl der zivilen Opfer stieg laut UNO innerhalb eines Jahres um 75 Prozent.