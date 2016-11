Juventus Turin und Milan siegen mit 2:1

Juventus Turin hat seine Tabellenführung in der italienischen Serie A mit einem Arbeitssieg gefestigt. Mario Mandzukic und Miralem Pjanic trafen am Sonntag zum 2:1 (0:0) bei Chievo Verona. Juve bleibt nach der zwölften Runde mit nun 30 Zählern souveräner Tabellenführer. Die AS Roma konnte am Abend wieder bis auf vier Zähler an den Titelverteidiger heranrücken.