Justizminister macht gegen Hasspostings mobil

Diese Staatsanwälte sollen eng mit der geplanten Meldestelle gegen Hasspostings zusammenarbeiten, so Brandstätter gegenüber dem Nachrichtenmagazin "profil". Die Einrichtung der Planstellen soll in Abstimmung mit Digital- Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) erfolgen. Bisher habe es "strukturelle Probleme" bei der Verfolgung von strafbaren Hasskommentaren gegeben, so der Minister, daher dieser Schritt.

"Kein Sonderrecht für Facebook"

Auch das soziale Netzwerk Facebook hat der Justizminister im Visier: "Es gibt kein Sonderrecht für Facebook." Sollte das Unternehmen seiner juristischen Verantwortung nicht nachkommen und strafbare Inhalte trotz Kenntnis zu lange ungelöscht stehenlassen, könnten Verfahren nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz eingeleitet werden, betonte Brandstetter.