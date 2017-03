Junkie- Papageien zerstören Indiens Opiumernte

In Indien vergreifen sich wild lebende Tiere zunehmend an der Ernte von Mohnbauern. Zuletzt hätten insbesondere die Angriffe von Papageien zugenommen, erklärte Nagin Rawat, der stellvertretende Chef der Landwirtschaftsbehörde im betroffenen Distrikt Neemuc. "Die Vögel sind so abhängig, dass sie sich nicht einmal von lautem Trommeln oder Feuerwerk vertreiben lassen", sagte er.