Junges Geschwisterpaar überwältigt Hauseinbrecher

Ein junges Geschwisterpaar, erst 16 und 17 Jahre alt, hat am Donnerstagnachmittag einen Einbrecher kurzerhand selbst überwältigt. Der 26- jährige Slowake war in ein Haus im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See eingedrungen. Als der 16- jährige Sohn und die 17- jährige Tochter der Hausbesitzer heimkamen, wurde der Eindringling von Geräuschen aufgeschreckt und wollte durch das Fenster flüchten. Die Geschwister konnten den ungebetenen Gast jedoch überwältigen und der Polizei übergeben.