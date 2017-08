Junger Polizist stößt 47- jährige Frau zu Boden

Zu dem Vorfall kam es laut Informationen der "Krone" in der Nacht auf den 6. Mai am Leobener Hauptplatz. Schon damals hatte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den beschuldigten Polizeibeamten eingeleitet, so der Gemeinderat der Bürgerliste, Walter Reiter. Dieses sei jedoch kurz darauf wieder eingestellt worden, da Aussage gegen Aussage stand.

Beamte: Frau wegen Trunkenheit gestürzt

Wie Staatsanwältin Carolin Weißenbacher näher erklärte, sei es laut ersten Angaben der Beamten zu keiner Tätlichkeit gekommen, vielmehr sei die Frau wegen ihrer Trunkenheit gestürzt.

Foto: privat

Im Gespräch mit der "Krone" schilderte die 47- Jährige den Vorfall wie folgt. Sie sei in besagter Nacht gegen 1.30 Uhr unterwegs gewesen und habe in einem Lokal Polizisten stehen gesehen. Aufgrund des Verhaltens der Uniformierten sei sie in dem Glauben gewesen, dass zumindest einer der beiden betrunken gewesen sei. Sie habe den Polizisten daraufhin mit den Worten: "Bist angsoffen?" mit ihrem Verdacht konfrontiert.

Sie sei sich bewusst, erklärte sie nun gegenüber der "Krone", den Beamten - später stellte sich heraus, dass die Uniformierten wegen einer Amtshandlung in das Lokal gerufen worden waren - damit in diesem Moment provoziert zu haben. Als die Polizisten die Räumlichkeiten verließen, sei die Frau ihnen nachgelaufen, in weiterer Folge sei es dann zu dem Stoß gekommen.

Vorfall erscheint in neuem Licht

Mit dem Auftauchen des besagten Videos erscheint der Vorfall nun jedenfalls in neuem Licht. Wie Reiter weiter berichtet, dürfte sich nun doch der Verdacht gegen den Polizisten erhärtet haben, dass er fahrlässig gegenüber der 47- Jährigen gehandelt hat.

Foto: privat

Das Ermittlungsverfahren wird von der Staatsanwaltschaft Leoben nun wegen Körperverletzung unter Ausnutzung einer Amtsstellung sowie wegen unterlassener Hilfeleistung fortgeführt. Die Erhebungen in dem Fall sind noch im Laufen.

Foto: privat