Jungem Serientäter droht nun erstmals Strafe!

Die Liste der Vergehen ist lang, sehr lang - doch bisher konnte der Bub von den Behörden für seine Taten nicht belangt werden, da er noch nicht strafmündig war. Der junge Albaner war erst Ende März bei einem Einbruch in ein Autohaus in der Grazer Schießstattgasse geschnappt worden, soll in den Monaten davor zahlreiche weitere Einbrüche und Einbruchsdiebstähle begangen haben - gilt sogar als Kopf (!) einer ganzen Bande.

Konnte er sich bisher aufgrund seines Alters einer Strafe entziehen, änderte sich das Ende April, denn da feierte der Bursche seinen 14. Geburtstag - und beging danach prompt seine nächste Straftat, indem er den 13 Jahre alten Buben überfiel.

"Vielleicht für mehr als 30 Einbruchsdiebstähle verantwortlich"

Der 14- Jährige kann nun erstmals bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt werden. Barbara Schwarz, Sprecherin des Grazer Straflandesgerichts, erklärte, dass das Vorleben des Burschen eine wesentliche Rolle spielt: "Sollte er wirklich der Kopf der Bande sein, dann ist er vielleicht für mehr als 30 Einbruchsdiebstähle verantwortlich." Bei jeder Verurteilung könnten Beteiligungen bei anderen Straftaten als erschwerend in die Strafbemessung eingerechnet werden.