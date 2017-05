Jungels weiter Leader ++ Etappensieg an Gaviria

Im zweiten und letzten Teilstück auf Sizilien, das über 159 km von Pedara nach Messina führte, kamen erwartungsgemäß die Sprinter zum Zug. Der Sieg in der Heimatstadt des zweifachen Giro- Siegers Vincenzo Nibali ging an Fernando Gaviria. Der Kolumbianer, bei Quickstep Teamkollege von Jungels, holte seinen zweiten Etappensieg nach dem Erfolg in Cagliari am Sonntag. In den Top Ten landeten keine Österreicher.

Ab Donnerstag wird der Jubiläums- Giro auf dem italienischen Festland fortgesetzt. Die sechste Etappe startet in Reggio Calabria und endet nach 217 km in Terme Luigiane.

Das Ergebnis der 5. Etappe ( Pedara - Messina, 159 km):

1. Fernando Gaviria (COL) Quick- Step 3:40:11 Stunden

2. Jakub Mareczko (ITA) Wilier Triestina

3. Sam Bennett (IRL) Bora

4. Andre Greipel (GER) Lotto

5. Phil Bauhaus (GER) Sunweb

6. Kristian Sbaragli (ITA) Dimension Data

7. Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data

8. Roberto Ferrari (ITA) UAE Team Emirates

9. Jasper Stuyven (BEL) Trek

10. Enrico Battaglin (ITA) Lotto NL- Jumbo

Weiters:

18. Georg Preidler (AUT) Sunweb

43. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora

87. Felix Großschartner (AUT) CCC

101. Patrick Konrad (AUT) Bora, alle gleiche Zeit

161. Gregor Mühlberger (AUT) Bora + 1:28 Minuten

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Bob Jungels (LUX) Quick- Step 23:22:07 Stunden

2. Geraint Thomas (GBR) Sky + 6 Sekunden

3. Adam Yates (GBR) Orica- Scott +10

4. Domenico Pozzovivo (ITA) Ag2R

5. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain- Merida

6. Nairo Quintana (COL) Movistar

7. Tom Dumoulin (NED) Sunweb

8. Bauke Mollema (NED) Trek

9. Tejay Van Garderen (USA) BMC

10. Andrey Amador (CRC) Movistar, alle gleiche Zeit

Weiters:

52. Patrick Konrad (AUT) Bora +10:26 Minuten

53. Gregor Mühlberger (AUT) Bora, gleiche Zeit

55. Georg Preidler (AUT) Sunweb +11:01

96. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +21:14

124. Felix Großschartner (AUT) CCC +26:22