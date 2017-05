Jungels siegt auf 15. Etappe - Dumoulin in Rosa

Der Kolumbianer Quintana stürzte am Sonntag auf einer Abfahrt zwar und verletzte sich leicht, sicherte sich als Etappenzweiter in Bergamo hinter dem Luxemburger Bob Jungels aber sechs Sekunden Zeitgutschrift. Auch auf der 15. Etappe von Valdengo über 199 km nach Bergamo in Norditalien verteidigte Dumoulin, Kapitän der Sunweb- Mannschaft, seine Spitzenposition mühelos. Die an Quintana verlorenen Sekunden konnte er verkraften.

Konrad sorgte nach dem sensationellen Etappensieg zum Giro- Auftakt sowie einem späteren dritten Platz von Lukas Pöstlberger für das drittbeste ÖRV- Resultat dieser Jubiläumsauflage des Giro. Der Niederösterreicher vom Team Bora kam zeitgleich mit den Besten ins Ziel. Konrad verbesserte sich damit in der Gesamtwertung auf den 20. Platz.

Nach einem Ruhetag am Montag kommen am Dienstag und Mittwoch sehr schwere Bergetappen in den Alpen. Für Dumoulin spricht neben seiner aktuellen Topform der Streckenplan: Ausnahmsweise endet der Jubiläums- Giro am kommenden Sonntag in Mailand mit einem weiteren Zeitfahren über 29,3 km. Domoulin hatte am Samstag im Zeitfahren seinen zweiten Etappensieg bei dieser Tour perfekt gemacht.

Das Ergebnis der 15. Etappe (Valdengo - Bergamo, 199 km):

1. Bob Jungels (LUX) Quick- Step 4:16:51 Stunden

2. Nairo Quintana (COL) Movistar, gleiche Zeit

3. Thibaut Pinot (FRA) FDJ

4. Adam Yates (GBR) Orica

5. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R

6. Patrick Konrad (AUT) Bora

7. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain Merida

8. Tom Dumoulin (NED) Sunweb

9. Ilnur Zakarin (RUS) Katjuscha

10. Bauke Mollema (NED) Trek

Weiters:

71. Georg Preidler (AUT) Sunweb +13:04

75. Gregor Mühlberger (AUT) Bora, gleiche Zeit

146. Felix Großschartner (AUT) CCC +19:05

172. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +20:21

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Tom Dumoulin (NED) Sunweb 63:48:08 Stunden

2. Nairo Quintana (COL) Movistar + 2:41 Minuten

3. Thibaut Pinot (FRA) FDJ +3:21

4. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain Merida +3:40

5. Ilnur Zakarin (RUS) Katjuscha +4:24

6. Bauke Mollema (NED) Trek +4:32

7. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R +4:59

8. Bob Jungels (LUX) Quick- Step +5:18

9. Andrey Amador (CRC) Movistar +6:01

10. Steven Kruijswijk (NED) Lotto +7:03

Weiters:

20. Patrick Konrad (AUT) Bora +22:27

61. Georg Preidler (AUT) Sunweb +1:06:47 Stunden

70. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +1:17:45

91. Felix Großschartner (AUT) CCC +1:43:40

105. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +1:59:35