Junge Migranten sorgen für Panik in Wiener U- Bahn

Amer Albayati, bekannter Terrorexperte der "Krone", wurde gegen 14 Uhr Zeuge des Vorfalls. Vier Jugendliche mit Migrationshintergrund schrien auf Arabisch und furchtelten dabei mit Pistolen herum - es dürfte sich um Softguns gehandelt haben. Auch Schüsse sollen gefallen sein.

Terrorexperte Amer Albayati Foto: Andi Schiel

Bei Zieglergasse ausgestiegen

Fahrgäste gerieten in Panik, berichtet Albayati, und versuchten, sich vor den schreienden Jugendlichen so gut wie möglich zu entfernen. An der Station Zieglergasse Richtung Stephansplatz habe die Gruppe den Zug dann verlassen.

Zeugen machten auch Fotos der Verdächtigen - die vier Jugendlichen müssen nun mit einer Anzeige rechnen.