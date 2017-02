Junge Migranten kosten Deutsche heuer 4 Milliarden

Vier Milliarden Euro: Diese Summe wird Deutschland heuer die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer kosten. Anfang 2017 lebten laut dem Bundesfamilienministerium bereits knapp 62.000 solcher Migranten in der Kinder- und Jugendhilfe, berichtete die "Welt" am Mittwoch. Abgeschoben wurde 2016 - trotz der vergleichsweise hohen Straffälligkeit - kein Unbegleiteter, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervorgeht. Aus der CDU kommt nun die Forderung, per Handy die Eltern zu finden.