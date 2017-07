Junge Frauen streamten Todesfahrt live im Internet

"Tempoverbote interessieren mich nicht", sagte die Fahrerin in dem Video. "Wir fahren 120 km/h, jetzt schon 140 km/h", erklärte die Beifahrerin. In einer scharfen Kurve bei der Stadt Most (Brüx) in Nordböhmen verlor die junge Fahrerin dann nach Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Auto. Es prallte gegen eine Lärmschutzwand.

Einige Internet- Nutzer forderten, das Video aus Pietätsgründen und aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen zu entfernen. Ein Vertreter der staatlichen Verkehrserziehung sagte indes der Zeitung "Blesk", er wolle die Aufnahme im Unterricht als abschreckendes Beispiel verwenden. "Es ist ja kein Selbstzweck, gemeinsam mit der Polizei gehen wir durch, wie es zu dem Unfall kam und was er für Folgen hatte", sagte Jan Pechout, Koordinator in der Region Aussig (Usti).

Ähnlicher Unfall in der Ukraine

Erst vor wenigen Tagen war ein Video aus der Ukraine aufgetaucht, in dem eine junge Schönheitskönigin (16) ihren eigenen Unfalltod gefilmt hatte . Sie saß am Beifahrersitz, als der Wagen gegen eine Straßenlaterne krachte. Auch die 24- jährige Lenkerin starb bei dem Unfall mit erhöhtem Tempo.