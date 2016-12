Junge Asylwerber drohen Schaffner mit Mord

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war der 13- Jährige aus einem Quartier in Kärnten verschwunden und abgängig gemeldet worden. Er wurde vorübergehend in einem Quartier für minderjährige Flüchtlinge in Linz untergebracht.

Die anderen vier Asylwerber fuhren mit dem Zug Richtung Linz weiter. Dort bedrohten sie wieder eine ÖBB- Mitarbeiterin. Am Bahnhof in Nettingsdorf sprangen die Jugendlichen aus dem Zug und flüchteten. Sie wurden angezeigt.