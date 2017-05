"Jung, dynamisch. Starten Sie durch, Herr Kurz!"

Die ÖVP wird nach dem Wunsch ihres neuen Parteichefs bei der Wahl als "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" antreten. Für die Wahlbewegung werde die ÖVP sowohl auf "bewährte Kräfte" aus der Partei setzen, gleichzeitig aber neue Leute an Bord holen, kündigte Kurz nach seiner Wahl im Parteivorstand in einer Pressekonferenz an. Sein Ziel ist klar: Die Volkspartei wieder nach vorne bringen!

krone.at- Leser Mandolino glaubt, dass das durchaus gelingen könnte: "Kurz, der neue Bundeskanzler lässt Kern und Strache alt aussehen." Die ÖVP- Nachwuchshoffnung kommt also gut an. freiheit1250 meinte dazu: "Guter Auftritt von Herrn Kurz gestern. Unaufgeregt, souverän und mit klaren Worten. Das mag ich."

Sein junges Alter spielt für die meisten keine Rolle. auerhahn findet etwa: "Wer es im Alter von nur 30 Jahren schafft, die erstarrte ÖVP umzukrempeln, der bringt auch Österreich voran. Bravo Kurz!"

Video: Die ÖVP macht Sebastian Kurz zum neuen Parteichef

Leserin herzfuertiere bewertet das Auftreten des neuen ÖVP- Chefs ebenfalls sehr positiv: "Jung, dynamisch, klug. Herr Kurz, starten Sie durch." elisabeth1 setzt große Hoffnungen auf Sebastian Kurz: "Ich wünsche ihm viel Glück." Leser Beatus gratuliert Kurz zu seiner Wahl: "Sie sind jung, aber gut. Machen Sie so weiter. Wir brauchen Sie."

Manche sehen die Europhie aber auch kritisch, etwa borax: "Besser kanns mit Kurz sicher nicht werden, da bin ich mir ganz sicher." travni- jack kritisiert hingegen die politische Konkurrenz: "Jetzt kommt Kurz und alle anderen flippen aus, weil endlich ein guter Mann kommt und das Volk weiß das!"