Jumbo- Jet in Kirgisistan abgestürzt: Viele Tote

Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in der Nähe des Flughafens von Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, sind am Montag mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen, darunter viele Kinder. Das Unglück ereignete sich in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) bei dichtem Nebel während des Landeanflugs, teilten die Behörden mit.